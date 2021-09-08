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ЕС выразил протест Минску из-за многократно участившихся пересечений границы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Представительство ЕС в Минске заявило протест МИД Белоруссии в связи с незаконными пересечениями границы с белорусской стороны в Европейский союз.

"Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Белоруссии в ЕС не является отражением неспособности властей Белоруссии соблюдать обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми", - говорится в сообщении представительства ЕС в фейсбуке, распространенном в среду.

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"Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин", - подчеркнули в представительстве.

"ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Белоруссии прекратить эту практику. Нерегулярная миграция не может быть предметом торга", - указали авторы.

С октября 2020 года, когда Совет ЕС принял заявление о ситуации в Белоруссии, власти в Минске осведомлены о постепенном подходе Евросоюзом к применению санкций и условиях снятия ЕС ограничительных мер и нормализации отношений.

"Европейский союз по-прежнему готов существенно нарастить политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество, а также финансовую помощь Белоруссии при условии, что ее власти прекратят репрессии, обеспечат серьезный, заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, в результате которого состоятся свободные и справедливые выборы под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ, а также гарантируют соблюдение верховенства права и прав человека", - говорится в сообщении.

ЕС Белоруссия

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