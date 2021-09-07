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Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna
Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Японии подтвердили еще один летальный исход после вакцинации от COVID-19 препаратом компании Moderna из той партии, где ранее выявили инородные вещества в Японии, сообщает NHK WORLD News.

Жертвой стал мужчина в возрасте 40 лет. Мужчина вакцинировался 11 августа и умер на следующий день. Этот случай является третьим после смерти от вакцинации препаратом из партии вакцин с неизвестными примесями. Умерли также двое мужчин, которым было 38 лет и 30.

Компания Moderna объяснила министерству здравоохранения на прошлой неделе, что частицы нержавеющей стали попали в вакцины в результате трения между металлами на производственной линии из-за неправильной настройки оборудования.

Инородные вещества были обнаружены в запечатанных флаконах вакцины Moderna в местах прививок по всей Японии с середины августа. Сообщения о примесях поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах-Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Инородные вещества были обнаружены в 39 флаконах. Позже, 29 августа, были повторно обнаружены в партии препарат. Сделать прививки с использованием препарата из этой партии успели 400 японцам. Вакцинация в прививочном центре была приостановлена. Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране приостановил использование около 1,63 миллиона доз.

Япония COVID-19 коронавирус Moderna

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