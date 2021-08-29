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В Японии вновь обнаружили примеси в партии вакцины Moderna

В Японии вновь обнаружили примеси в партии вакцины Moderna
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Инородные вещества в вакцине от COVID-19 производства американской компании Moderna были повторно обнаружены в партии препарата, поставленной в Японию. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщается на сайте префектуры Окинава.

Неизвестная примесь была обнаружена в вакцине во время прививочной кампании в медцентре города Наха. Сделать прививки с использованием препарата из этой партии успели 400 японцам. Вакцинация в прививочном центре была приостановлена.

В четверг, 26 августа, в Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей. Сообщения об инородных веществах поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах-Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, заявил, что в качестве меры предосторожности приостанавливает использование около 1,63 миллиона доз.

Хроника 09 января 2020 года – 29 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Moderna коронавирус COVID-19

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