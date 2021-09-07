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В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Японии рассматривают возможность введения "паспортов вакцинации" для посещения магазинов, сообщает издание The Japan Times.

Соответствующее предложение, как ожидается, прозвучит в четверг на заседании правительственной группы по борьбе с пандемией коронавируса.

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Согласно плану, документы, подтверждающие вакцинацию, будут требовать при входе в магазины. Обладатели таких сертификатов смогут рассчитывать на скидки и дополнительные услуги, отмечает издание.

Вместе с тем, в предложенном плане указывается на "недопустимость дискриминационного подхода" в отношении тех, у кого нет таких "паспортов вакцинации". Среди недопустимых случаев приводится требование такого документа для посещения школы или для работы.

В Японии за время пандемии выявили свыше 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, около 16 тыс. из них имели летальный исход.

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