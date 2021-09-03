Блинкен заявил, что санкции против талибов не помешают оказанию гумпомощи афганцам

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что жители Афганистана смогут продолжать получать гумпомощь, несмотря на действующие американские санкции против движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Минюст США выдал специальные лицензии, чтобы позволить американским государственным агентствам, подрядчикам и субсидируемым компаниями продолжать предоставлять важную и необходимую для жизни гумпомощь населению в Афганистане, несмотря на санкции против "Талибан"", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что США продолжают контактировать с талибами, в частности для того, чтобы вывезти из Афганистана тех гражданских лиц, кто не успел это сделать во время организованной эвакуации в августе.

"Мы продолжаем поддерживает каналы связи с "Талибаном" для решения вопросов, имеющих для нас значение", - добавил госсекретарь.

Кроме того, он сообщил, что США вместе с Турцией и Катаром работают над тем, чтобы "как можно скорее" возобновить работу аэропорта Кабула. Специальный посланник Катара Мутлак ибн Маджид Аль-Кахтани заявил, что в течение 48 часов Катар надеется восстановить воздушное сообщение с аэропортом Кабула для доставки гуманитарной помощи в страну. Аэропорт Кабула не работает с тех пор, как военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц в ночь на 31 августа. Предполагается, что талибы без иностранной помощи сейчас не в состоянии обеспечивать функционирование аэропорта Кабула.