Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Блинкен заявил, что санкции против талибов не помешают оказанию гумпомощи афганцам

Блинкен заявил, что санкции против талибов не помешают оказанию гумпомощи афганцам
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что жители Афганистана смогут продолжать получать гумпомощь, несмотря на действующие американские санкции против движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Минюст США выдал специальные лицензии, чтобы позволить американским государственным агентствам, подрядчикам и субсидируемым компаниями продолжать предоставлять важную и необходимую для жизни гумпомощь населению в Афганистане, несмотря на санкции против "Талибан"", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что США продолжают контактировать с талибами, в частности для того, чтобы вывезти из Афганистана тех гражданских лиц, кто не успел это сделать во время организованной эвакуации в августе.

"Мы продолжаем поддерживает каналы связи с "Талибаном" для решения вопросов, имеющих для нас значение", - добавил госсекретарь.

Кроме того, он сообщил, что США вместе с Турцией и Катаром работают над тем, чтобы "как можно скорее" возобновить работу аэропорта Кабула. Специальный посланник Катара Мутлак ибн Маджид Аль-Кахтани заявил, что в течение 48 часов Катар надеется восстановить воздушное сообщение с аэропортом Кабула для доставки гуманитарной помощи в страну. Аэропорт Кабула не работает с тех пор, как военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц в ночь на 31 августа. Предполагается, что талибы без иностранной помощи сейчас не в состоянии обеспечивать функционирование аэропорта Кабула.

Хроника 18 июля – 03 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Талибан Энтони Блинкен Минюст США

Новости по теме

Новости

В Панджшере заявили о попавших в окружение сотнях талибов

Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Афганистан во власти талибов

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами

В Кабуле появились сообщения о взятии Панджшера талибами
Афганистан во власти талибов

Талибы объявят состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане
Восточный экономический форум - 2021

Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Восточный экономический форум - 2021

Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

Компания украинского бизнесмена в США неудачно запустила ракету Alpha в космос

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');