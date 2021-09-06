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Талибы заявили о готовности принять гуманитарную помощь от Германии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) заявил в интервью немецкому изданию Bild, что движение готово принять гуманитарную помощь от Германии.

"Мы хотим, чтобы Германия поддержала нас и помогла нам в гуманитарных секторах, в которых это будет возможно. Более того, нам нужно, чтобы они помогли в секторе здравоохранения, нам нужно, чтобы они помогли в образовательном секторе, и нам нужно, чтобы они помогли в секторе инфраструктуры", - заявил Забиулла Муджахид. Он также отметил, что немецкие инвесторы могут инвестировать в Афганистан, и "Талибан" гарантирует им безопасность.

Муджахид добавил, что также надеется на хорошие отношения с Германией, и что Афганистан готов принять канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая сложит свои полномочия в конце сентября.

Представитель движения отметил, что "Талибан" не собирается мешать афганцам, которые работали на немецкое правительство или правительство любой другой страны, покинуть Афганистан, а также не будет преследовать их.

Ранее Муджахид уже говорил немецкому изданию Welt am Sonntag, что группировка хотела бы установить "прочные и официальные дипломатические отношения с Германией".

Хроника 18 июля – 06 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Германия Афганистан Забиулла Муджахид

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