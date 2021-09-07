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РФ не примет участия в министерской встрече по Афганистану 8 сентября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия не примет участия в министерской встрече по Афганистану 8 сентября, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МИД РФ.

Афганистан во власти талибов

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила "Интерфаксу", что у Москвы нет четкого понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7.

"Партнеры демонстрируют несистемной подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семерке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки по России и то неучастию, то участию в формате", - сказала она в воскресенье, 5 сентября, комментируя слова главы МИД Японии о том, что встреча G7 8 сентября планируется с участием глав МИД России и КНР.

"Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира", - подчеркнула Захарова.

В прошлое воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страны G7 на уровне глав МИД планируют на следующей неделе провести встречу и обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.

По его словам, "ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран".

МИД РФ Афганистан

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