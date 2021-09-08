Россия пока не планирует переговоров с режимом в Афганистане

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Переговоров с режимом в Афганистане, кроме контактов по линии посольства РФ в этой стране, пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду пресс-секретарю напомнили о том, что ранее в Афганистане было сформировано правительство. В связи с этим Пескова спросили, в "каком формате планируется вести переговоры с "Талибаном" (организация запрещена в России как террористическая - ИФ) и кто этот диалог будет вести: военные или дипломаты".

"Контакты через наше посольство осуществляются в Кабуле. Те контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется. Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран мира, будет очень внимательно следить за теми шагами, которое будет делать это новое правительство", - сказал Песков.

У него спросили, видит ли Россия угрозу своей безопасности от "Талибана".

"Из Афганистана потенциально может проистекать угроза. Мы неоднократно об этом говорили. Это и наркотрафик, и инфильтрация туда террористических группировок", - сказал Песков.

У него уточнили, от чего зависит вопрос признания нового правительства Афганистана и что будет влиять на российскую позицию при решении этого вопроса.

"Я не хотел бы здесь конкретно формулировать. Это, наверное, и не нужно. Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка", - сказал Песков.