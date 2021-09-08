Посол опроверг бегство бывшего афганского вице-президента в Таджикистан

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Бывший первый вице-президент Афганистана, а ныне один из лидеров Фронта национального сопротивления Амрулла Салех находится в Афганистане, заявил в среду на пресс-конференции в Душанбе посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

Таким образом, дипломат опроверг сообщения ряда СМИ о том, что во время штурма талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) Панджшерской долины Салех бежал в Таджикистан.

"Я заверяю вас, что Амрулла Салех не находится в Таджикистане. Он находится в Афганистане, в безопасном месте", - заявил посол. "Заверяю вас, что все руководители сопротивления находятся внутри Афганистана", - добавил афганский дипломат.

В понедельник представитель боевиков заявил, что талибы установили контроль над провинцией Панджшер – единственной, еще оказывавшей им сопротивление. На следующий день талибы объявили состав нового правительства Афганистана.