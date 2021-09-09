Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Блинкен призвал "Талибан" разрешить вылет из Афганистана для чартеров

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал лидеров движения "Талибан" (запрещено в России) разрешить вылет чартерных рейсов из Афганистана. Об этом сообщает Axios.

Захваченный талибами Афганистан

По словам Блинкена, такое решение продемонстрирует со стороны талибов уважение к свободе передвижения. Он рассказал, что слышал сообщения о том, что в "Талибане" опасаются "утечки мозгов" из страны, и заявил, что "лучший способ убедить людей остаться в Афганистане - это позволить им покинуть Афганистан, также как и обеспечить соблюдение их основных прав".

По данным The New York Times, около тысячи человек, в том числе десятки американцев и афганцев-обладателей виз США или других стран, не могут вылететь из афганского города Мазари-Шариф без разрешения движения "Талибан" уже несколько дней. Ранее Блинкен опровергал эту информацию.

Аэропорт Кабула не работает с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуации гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане. Считается, что талибы без иностранной помощи сейчас не в состоянии обеспечивать функционирование аэропорта Кабула.

Катар выступал в роли посредника в переговорах афганского правительства и движения "Талибан" до того момента, как талибы установили контроль над Афганистаном.

Хроника 18 июля – 09 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества
Афганистан во власти талибов

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

Йеллен заявила, что средства у Минфина США могут закончиться уже в октябре

Россия перебросила в Белоруссию СУ-30СМ для создания центра совместной подготовки

Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ в связи с Украиной

Пандемия коронавируса

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: среда, 8 сентября

Более 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме в Индонезии

CNN сообщил о помощи США Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');