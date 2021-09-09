Блинкен призвал "Талибан" разрешить вылет из Афганистана для чартеров

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал лидеров движения "Талибан" (запрещено в России) разрешить вылет чартерных рейсов из Афганистана. Об этом сообщает Axios.

По словам Блинкена, такое решение продемонстрирует со стороны талибов уважение к свободе передвижения. Он рассказал, что слышал сообщения о том, что в "Талибане" опасаются "утечки мозгов" из страны, и заявил, что "лучший способ убедить людей остаться в Афганистане - это позволить им покинуть Афганистан, также как и обеспечить соблюдение их основных прав".

По данным The New York Times, около тысячи человек, в том числе десятки американцев и афганцев-обладателей виз США или других стран, не могут вылететь из афганского города Мазари-Шариф без разрешения движения "Талибан" уже несколько дней. Ранее Блинкен опровергал эту информацию.

Аэропорт Кабула не работает с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуации гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане. Считается, что талибы без иностранной помощи сейчас не в состоянии обеспечивать функционирование аэропорта Кабула.

Катар выступал в роли посредника в переговорах афганского правительства и движения "Талибан" до того момента, как талибы установили контроль над Афганистаном.