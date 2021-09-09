Блинкен привал мировое сообщество к единству в отношении политики властей Афганистана

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На состоявшейся виртуальной встрече представителей ряда стран по Афганистану госсекретарь США Энтони Блинкен привал мировое сообщество к единому подходу в отношении политики афганских властей, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен призвал к единству в деле смягчения потенциального гуманитарного кризиса и к ответственности талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) за борьбу с терроризмом", - говорится в распространенном сообщении представителя госдепа Неда Прайса.

По его словам, Блинкен также потребовал от движения "Талибан" обеспечения "безопасного проезда для иностранных граждан и афганцев, которые хотят уехать, и формирования инклюзивного правительства, уважающего основные права".

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать экономические, дипломатические и политические инструменты для поддержки прав афганского народа, особенно женщин и девочек, и для обеспечения того, чтобы Афганистан не стал безопасным убежищем для терроризма", - говорится в сообщении.

Блинкен, который по окончании встречи посетил авиабазу США в германском Рамштайне, повторил свое ранее сделанное заявление, что международное призвание талибам следует заслужить.

"Талибы стремятся к международному признанию. Любую легитимность, любую поддержку надо заслужить", - сказал дипломат журналистам.

Высокопоставленный чиновник госдепартамента, комментируя результаты виртуальной встречи журналистам на борту самолета госсекретаря, подтвердил: "Нет ничего похожего на то, что мы считаем необходимым признать или узаконить правительство (Афганистана, формированное талибами - ИФ) в ближайшей перспективе", - сказал он.

Он заявил, что в целом все участники встречи, включая Пакистан, придерживаются одинаковой позиции в отношении правительства талибов.

В то же время, как сообщают СМИ, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил: "Мы не должны допустить создания политического вакуума в Афганистане, ведущего к отсутствию безопасности и к нестабильности".

По его словам, "стабильность и мир в Афганистане могут быть достигнуты только за счет большего, а не меньшего регионального и международного участия".

"Пакистан, как ближайший сосед, не может позволить себе уйти", - сказал он.

Во встрече по Афганистану принимали участие представители Германии, Франции, Канады, Австралии, Испании, Италии, Индии, Японии, Кувейта, Норвегии, Бахрейна, Пакистана, Катара, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, ОАЭ, Соединенного Королевства, а также ЕС, НАТО и ООН.