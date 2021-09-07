В Катаре надеются, что в ближайшие дни аэропорт в Кабуле заработает для пассажиров

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Катара Шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил во вторник, что рассчитывает на возобновление работы аэропорта Кабула в ближайшие дни как для пассажиров, так и для гуманитарных поставок, передает телеканал "Аль-Арабийя".

"Мы надеемся, что в следующие несколько дней мы сможем выйти на уровень, когда аэропорт сможет работать как для пассажиров, так и для поставок гуманитарной помощи", - заявил Аль Тани в Дохе на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он отметил, что спустя неделю после вывода из Афганистана иностранных войск Катар почти ежедневно выполняет чартерные гуманитарные рейсы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил в эфире канала NTV, что Турция вместе с Катаром работает над обеспечением возобновления пассажирских и гуманитарных рейсов. По словам Чавушоглу, приоритетным для Анкары является обеспечение безопасности. Он предположил, что этим может заняться частная охранная компания.

"В будущем, если все вернется на свои места и вопрос безопасности будет снят, афганские силы могут заняться этим (обеспечением безопасности - ИФ)", - заявил Чавушоглу.

В настоящее время технические группы экспертов из Катара и Турции предпринимают усилия над возобновлением работы аэропорта в Кабуле. Шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провели в Дохе встречу с катарскими коллегами. Вашингтон поблагодарил представителей Катара за помощь в процессе эвакуации людей из Афганистана.

"Многие страны присоединились к усилиям по эвакуации людей из Афганистана, но ни одна страна не сделала больше, чем Катар", - приводит телеканал "Аль-Джазира" слова Блинкена в ходе пресс-конференции.

Катар и Турция в последние дни тесно сотрудничают с "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ) с целью скорейшего возобновления работы аэропорта в Кабуле. Ранее сообщалось, что в воскресенье аэропорт Кабула частично возобновил работу, осуществляя внутренние рейсы.

Аэропорт Кабула не работает с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуации гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане. Считается, что талибы без иностранной помощи сейчас не в состоянии обеспечивать функционирование аэропорта Кабула.

Катар выступал в роли посредника в переговорах афганского правительства и движения "Талибан" до того момента, как талибы установили контроль над Афганистаном.