Талибы не будут проводить инаугурацию правительства 11 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Слухи о том, что церемония инаугурации правительства Афганистана состоится в субботу, 11 сентября, не соответствуют действительности, заявил в пятницу заместитель главы комитета по культуре движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Инамулла Самангани.

"Инаугурация кабинета нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Руководство Исламского Эмирата (правительство талибов), чтобы больше не запутывать людей, объявило часть кабинета, и кабинет приступил к работе", - написал Самангани в твиттере.

Как отмечает Миссия ООН в Афганистане, многие из 33 представленных членов правительства "Талибана" находятся под санкциями мирового сообщества, включая премьер-министра, двух его заместителей и министра иностранных дел.

Дата 11 сентября 2021 года имеет символическое значение. Это 20-летняя годовщина терактов в США, совершенных членами террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и унесших жизни около 3 тыс. человек.

Примерно через месяц после террористических атак 11 сентября 2001 года США собрали и возглавили коалицию международных сил, целью которой стало свержение режима талибов в Афганистане, на территории которого базировалась "Аль-Каида".

31 августа 2021 года президент США Джо Байден официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. В ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченной "Талибаном" стране.