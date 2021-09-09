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В EMA ждут больше данных о "Спутнике V" для его регистрации

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) требуется получить дополнительные данные о вакцине "Спутник V" для ее регистрации, заявил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери.

"Что касается вакцин "Спутник V" и Sinovac, дискуссии по этим вакцинам с компаниями-производителями были конструктивными, но мы должны получить больше данных перед тем, как мы сможем продолжить работу по их оценке", - сказал Кавалери на пресс-брифинге в четверг.

В связи с этим, по его словам, определить временные сроки для завершения оценки и регистрации вакцины "Спутник V" пока затруднительно.

В июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что специалисты EMA в ходе процедуры экспертизы вакцины "Спутник V" не высказали критических замечаний ни к качеству проведенных испытаний, ни к производственной части.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев в ходе ПМЭФ сказал, что "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и EMA в течение ближайших месяцев.

Россия обратилась в EMA для регистрации "Спутника V" (разработан центром имени Гамалеи Минздрава РФ) в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы этой вакцины. EMA проведет оценку соответствия "Спутника V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Спутник V EMA

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