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ПМЭФ-2021
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В EMA не высказали критических замечаний по "Спутнику V"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в ходе процедуры экспертизы вакцины от COVID-19 "Спутник V" не высказали критических замечаний ни к качеству проведенных испытаний, ни к производственной части, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Время регистрации (вакцины "Спутник V") зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет абсолютно рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - сказал Дмитриев журналистам.

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в течение ближайших месяцев, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев в ходе ПМЭФ.

Глава РФПИ отметил "очень профессиональную работу технических специалистов EMA". "И мы хотели бы отделить вот именно работу технической части EMA, которая в рамках работы пока не выявила каких-то существенных критических замечаний и, от ряда политических высказываний, которые мы видим в рамках той дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника", - сказал Дмитриев.

Он напомнил, что "Спутник V" одобрен для экстренного применения уже в 66 странах, а РФПИ заключил соглашения о партнерстве с производителями вакцины в 14 странах. Дмитриев отметил, что исследования "Спутника V" за рубежом в тех странах, где проходит вакцинация этим препаратом, показывают, что он является одной из самых эффективных и безопасных в мире.

Россия обратилась в EMA для регистрации "Спутника V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия "Спутника V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

"Спутник V" - вакцина, разработанная центром имени Гамалеи Минздрава России.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 04 июня 2021 годаПандемия коронавируса
EMA РФПИ Спутник V Коронавирус Кирилл Дмитриев

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