Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение "Спутника V"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановили до проведения новой инспекции завода производителя, cообщает газета "Коммерсантъ".

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что процесс приостановлен до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция.

"Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства",— сказал Барбоса в ходе видеоконференции с представителями PAHO.

В июле этого года сообщалось, что РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство не получало критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" для ее последующей регистрации.

Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины.