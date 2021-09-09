Лукашенко поблагодарил Путина за позицию по миграционному кризису

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после пресс-конференции по итогам встречи в Кремле Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Западные страны просят президента России надавить на главу Белоруссии в вопросе мигрантов, заявил глава республики Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным в четверг в Москве.

"Европейский союз и другие пытаются решать эту проблему, в том числе, предъявляя некие претензии России, моему коллеге (Путину - ИФ). Вы, мол, повоздействуйте, надавите на Лукашенко", - сказал президент Белоруссии.

При этом он заявил, что благодарен Путину за его позицию по этому вопросу.

"Я благодарен за его позицию, которую он высказывает: есть в Беларуси руководство, власть - пожалуйста, обращайтесь, решайте эту проблему там (в Беларуси - ИФ)", - отметил Лукашенко.

"Видите ли, они с нами разговаривать не могут. То ли президент нелегитимный, то ли власть не такая. А вот с талибами - это другое. Они могут разговаривать и вести диалог", - продолжил Лукашенко.

"Как только закончилась острая фаза присутствия США в Афганистане, они обратились ко всем, в том числе к России, центральноазиатским республикам, и дали команду Европейскому союзу принять всех, кто будет бежать из Афганистана... Европейцы взяли под козырек и позвали афганцев к себе. Так если вы их позвали, возьмите их, откуда бы они ни пришли", - сказал президент. Он отметил, что сотни тысяч афганцев 20 лет работали на тех, "кто сейчас бросил их и сбежал".

"Какие претензии здесь ко мне или белорусам, тем более к России?" - задал вопрос Лукашенко.

"Люди бегут из Ирака, Ливана, Сирии, других стран через Беларусь и Россию. Мы их не звали. И они вообще к нам не идут. Они через нас идут туда, куда их позвали. Берите - это ваша проблема. Такова наша позиция ", - заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин призвал западные страны решать напрямую с Белоруссией вопросы миграционного кризиса, возникшего в результате событий в Афганистане.

"Идите разговаривайте с властями Белоруссии, что вы с нами разговариваете? Россия здесь ни при чем", - сказал Путин на брифинге по итогам переговоров с Лукашенко.

Таким образом, он отреагировал на обращения западных лидеров к нему с просьбой повлиять на белорусскую сторону в ситуации с афганскими беженцами, скопившимися на границе с Литвой и Польшей.