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Путин призвал Запад решать миграционные вопросы с Минском напрямую

Россия здесь ни при чем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал западные страны решать напрямую с Белоруссией вопросы миграционного кризиса, возникшего в результате событий в Афганистане.

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"Идите разговаривайте с властями Белоруссии, что вы с нами разговариваете? Россия здесь ни при чем", - сказал Путин на брифинге по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Таким образом, он отреагировал на обращения западных лидеров к нему с просьбой повлиять на белорусскую сторону в ситуации с афганскими беженцами, скопившимися на границе с Литвой и Польшей.

"К совместным действиям меня призывают западные коллеги и лидеры некоторых европейских стран, ссылаясь на то, что этот кризис на белорусско-литовской, белорусско-польской границах возник, и просят меня как-то повлиять. Ответ очень простой: это нас не касается, это не наша граница, это граница республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши", - отметил российский президент.

Он провел при этом параллель с ситуацией, связанной с проблемой диалога с движением "Талибан" (признана террористической организацией в РФ). "Все хотят в принципе разговаривать напрямую с движением "Талибан", хотя оно внесено в список террористических организаций ООН, но, тем не менее, говорят, что да, "Талибан" контролирует территорию, надо с ним разговаривать. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко не пришел к власти в результате вооруженной борьбы, а путем голосования - нравятся результаты кому-то или не нравятся, это другой вопрос", - сказал Путин.

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Также Владимир Путин считает, что Запад должен принять афганских беженцев, находящихся на белорусско-литовской и белорусско-польской границе.

"Часть афганцев приходят на белорусско-литовскую и белорусско-польскую границу. Пускай там не только одни афганцы, но выгоняют с территории европейских государств всех подряд, в том числе и афганцев. Я не понимаю этой логики", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Можно в чем угодно обвинять Белоруссию, но вы хоть этих-то афганцев возьмите", - сказал Путин.

"Куда их выталкивать? В Афганистан? А потом будут просить, чтобы мы их оттуда вывезли. Логики никакой", - сказал Путин.

В конце мая, после того как западные страны ужесточили санкции против Белоруссии, Александр Лукашенко объявил, что Минск больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС. Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в организованной доставке беженцев к внешней границе ЕС. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения в районах на границе с Белоруссией.

Россия Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Литва Польша

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