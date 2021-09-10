Защитники дикой природы призвали временно прекратить охоту на медведей в Неваде

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Защитники дикой природы призвали чиновников штата Невада отменить ежегодный сезон охоты на медведя в этом году, поскольку лесные пожары продолжают бушевать по всему Западу, сообщает ABC News.

По их мнению, сезон охоты необходимо отменить из-за ситуации с лесными пожарами. Медведи вынуждены бежать от пожаров, что потенциально может нарушить социальную динамику территориальных животных. Несколько организаций написали письмо в Департамент дикой природы штата Невада в среду после появления фотографий с животными, получившими ожоги и ищущими пропитание в районах, разрушенных пожарами.

"Катастрофические пожары, вызванные изменением климата, тяжело сказываются не только на нас, но и на дикой природе. Медведи изо всех сил пытаются выжить и оправиться от самого трудного лета в своей жизни, и теперь за ними будут гоняться собаки и их застрелят. Это неприемлемо", - заявил Патрик Доннелли, директор Центра биологического разнообразия штата Невада, в своем заявлении.

Восемь из десяти мест, где разрешена охота на медведя, находятся в регионах, которые сгорели или все еще горят. Закон штата предоставляет Департаменту дикой природы и Совету уполномоченных по охране дикой природы штата Невада чрезвычайные полномочия для прекращения охоты в подразделениях, где была объявлена чрезвычайная ситуация из пожаров.