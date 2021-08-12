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Тысячи жителей штата Монтана в США эвакуируют из-за лесного пожара

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Власти США направили предписание эвакуироваться нескольким тысячам жителей штата Монтана в связи с лесным пожаром, который пока не удается взять под контроль, сообщает в четверг издание The Hill.

По данным издания, пожар начался в воскресенье и охватил более 60 тыс. гектаров. В результате эвакуироваться должны шесть местных сообществ, а еще три сообщества власти призвали предварительно готовиться к отъезду.

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Тем временем, продолжает полыхать лесной пожар в районе Дикси штата Калифорния, который считается сейчас самым мощным на территории США. Он начался еще 13 июля и успел уничтожить примерно 550 домов и спалить более 204 тыс. гектаров территории.

Пожарным удалось взять под контроль лишь 30% от этого пожара. Тем временем власти опасаются, что нынешние погодные условия могут вызвать грозы, которые будут еще больше способствовать распространению огня - за счет сильных ветров и ударов молний.

В свою очередь агентство Associated Pressотмечает, что ранее установившаяся крайне сухая погода создала условия для возгораний во многих западных штатах США. Так, только в штате Монтана были зафиксированы 25 очагов крупных пожаров.

AP указывает, что по словам ученых, за последние 30 лет климатические изменения сделали погоду в этом регионе страны более теплой и сухой, причем погодные условия продолжат ухудшаться, а лесные пожары - становиться более частыми и разрушительными.

США Монтана

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