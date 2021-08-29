Лесной пожар в Калифорнии приблизился к озеру Тахо

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в Калифорнии борются с лесным пожаром вблизи популярного среди туристов озера Тахо, огонь подбирается к Лос-Анджелесу. Об этом сообщает Associated Press.

Пожар, получивший название Caldor, бушует на территории горного массива Сьерра-Невада с 14 августа, сгорели сотни домов. Власти готовят местных жителей к эвакуации. Всего на территории США сейчас бушуют 90 природных пожаров, 14 из них в Калифорнии.

В субботу днем пожарным удалось увеличить локализацию пожара в Калдоре до 19% по сравнению с 12% днем ранее, сказал представитель пожарной службы Калифорнии в Калдоре Стивен Хорнер. До сих пор в огне горело около 603 квадратных километра.

Это один из почти 90 крупных пожаров в США, многие из которых происходят на Западе, сжигая деревья и кустарники, иссушенные засухой. По словам ученых, изменение климата сделало регион более теплым и сухим за последние 30 лет и будет продолжать делать погоду более экстремальной.