WP выяснила, что природные катаклизмы этим летом затронули треть американцев

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Каждый третий житель США этим летом ощутил на себе те или иные природные катаклизмы - например, штормы, наводнения, ураганы, природные пожары. Такие выводы сделала газета The Washington Post на основании федеральных объявлений о стихийных бедствиях.

Кроме того, отмечает издание, 64% американцев живут в районах, где была зафиксирована продолжительная экстремальная жара, которая формально не является стихийным бедствием, но может быть опасной для жизни.

По подсчетам The Washington Post, основанным на сообщениях СМИ и отчетах правительства, в результате с июня по меньшей мере 388 человек в Соединенных Штатах погибли из-за ураганов, наводнений, жары и лесных пожаров.

Газета подчеркивает, что расширение масштабов стихийных бедствий, вызванных изменением климата, продолжается как минимум с 2018 года.

Анализ The Washington Post основан на объявлениях Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) о серьезных штормах, пожарах, ураганах, прибрежные штормах и наводнениях - то есть о событиях, которые, по мнению ученых, стали более частыми или серьезными из-за изменения климата.