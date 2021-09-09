РФ договаривается с талибами по вопросу вывоза граждан третьих стран из Афганистана

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Москва находится в контакте с движением "Талибан" (запрещено в РФ) по вопросам вывоза граждан третьих стран из Афганистана, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Действительно, многие просят нас помочь вывезти граждан третьих стран, а также некоторых афганцев с территории Афганистана. Мы это делаем не подпольно, мы тоже договариваемся с лидерами "Талибана" по отдельным категориям граждан, и делаем это", - сказал Путин.

По словам российского лидера, европейские страны "тоже говорят о катастрофе, которая там (в Афганистане) происходит, винят себя, бьют цепями, посыпают голову пеплом за то, что они бросили там своих людей".

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Боевики "Талибана" (запрещен в РФ) на фоне вывода международных вооруженных сил из Афганистана за короткий промежуток времени захватили практически всю территорию страны. Президент Афганистана Ашрафа Гани бежал. В стране началась массовая эвакуация людей, не желающих быть под властью талибов. Многие страны оказали помощь в эвакуации гражданских лиц.