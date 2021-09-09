Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

РФ договаривается с талибами по вопросу вывоза граждан третьих стран из Афганистана

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Москва находится в контакте с движением "Талибан" (запрещено в РФ) по вопросам вывоза граждан третьих стран из Афганистана, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Действительно, многие просят нас помочь вывезти граждан третьих стран, а также некоторых афганцев с территории Афганистана. Мы это делаем не подпольно, мы тоже договариваемся с лидерами "Талибана" по отдельным категориям граждан, и делаем это", - сказал Путин.

По словам российского лидера, европейские страны "тоже говорят о катастрофе, которая там (в Афганистане) происходит, винят себя, бьют цепями, посыпают голову пеплом за то, что они бросили там своих людей".

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Боевики "Талибана" (запрещен в РФ) на фоне вывода международных вооруженных сил из Афганистана за короткий промежуток времени захватили практически всю территорию страны. Президент Афганистана Ашрафа Гани бежал. В стране началась массовая эвакуация людей, не желающих быть под властью талибов. Многие страны оказали помощь в эвакуации гражданских лиц.

Россия Афганистан Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Лукашенко поблагодарил Путина за позицию по миграционному кризису

Лукашенко поблагодарил Путина за позицию по миграционному кризису

Песков сообщил, что не сомневается в визите Путина в Минск в конце осени

Путин призвал Запад решать миграционные вопросы с Минском напрямую

Афганистан во власти талибов

Первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана приземлился в Кабуле

Первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана приземлился в Кабуле

Российско-белорусские учения "Запад-2021" стартовали в Белоруссии

В Париже началась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

В Париже началась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Первый после прихода к власти талибов коммерческий авиарейс вылетел из Кабула

Афганистан во власти талибов

Талибы потребовали исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США

Афганистан во власти талибов

Талибы позволят 200 американцам и другим иностранцам покинуть Афганистан

Россия не получала от США приглашение на саммит по борьбе с COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');