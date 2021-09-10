РФ не отказывалась от участия в инаугурации правительства Афганистана

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ никогда не рекомендовал руководству страны направить на инаугурацию нового правительства Афганистана делегацию из Москвы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они меняют свои планы ежедневно, в том числе и в том, что касается инклюзивности политического процесса. Объявили правительство, которое на 100% состоит из членов движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ - ИФ), (...) а потом сказали, что правительство переходное, инклюзивное будет скоро", - сказал он, выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Они объявили эту инаугурацию, потом они эти планы пересматривают. Мы никогда не собирались рекомендовать нашему руководству быть там на инаугурации представленным делегацией из Москвы. Мы исходили с самого начала, что посол - достаточно хороший уровень с учетом конкретного развития ситуации, чтобы нас там представлять", - подчеркнул министр.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, отказалась ли Россия от участия в инаугурации, Лавров сказал: "Нет, мы не отказывались. (...) Никто не отказывался. Это очевидная совершенно проблема, которая заключается в том, что они сами пока путаются в том, что им надо делать в приоритетном порядке".