Талибы подтвердили гибель брата бывшего вице-президента Афганистана

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) подтвердило факт гибели брата бывшего первого вице-президента Амруллы Салеха.

Подчиняющееся теперь талибам государственное информационное агентство Bakhtar сообщило в пятницу вечером, что старший брат бывшего первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, Рохулла Азизи был убит в Панджшере в ходе столкновения с талибами.

"Рохулла Азизи был убит прошлой ночью в столкновении с силами Афганской национальной армии (АНА) в местечке Фробаль уезда Базарака, столицы провинции Панджшер", - говорится в сообщении.

Перед этим информационное агентство Aamaj News сообщило, Азизи был задержан талибами и застрелен вчера вечером в уезде Руха. Сообщается, что Азизи пытался выехать из Панджшера в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам.

Боевики радикального движения "Талибан" официально объявили о полном захвате единственной оставшейся неподконтрольной им провинции Панджшер в понедельник утром.

Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления опровергли это заявление, утверждая, что их бойцы продолжают борьбу на территории Панджшера.

За последние дни талибы, несмотря на многочисленные потери, продолжали штурм долины с нескольких направлений. По сведениям Фронта, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен.

В воскресенье 5 августа радикалы предприняли очередной массированный штурм непокорной провинции с трех направлений. Обе стороны подтвердили, что ожесточенные боевые действия продолжаются в районе уезда Шотул, и населенных пунктов Анава, Руха и Париян. Обе стороны сообщали о потерях противной стороны. В ночь на понедельник представители Фронта сообщили о массированных авиуадарах пакистанских ВВС позиций защитников Панджшера, которые, по их словам, продолжились в понедельник утром.

Кроме того, в это же время сразу несколько источников из Фронта подтвердили "Интерфаксу" гибель пресс-секретаря антиталибовского движения, известного афганского журналиста Фахима Дашти, а также одного из родственников лидера Фронта Абдул Вадуда Саре.