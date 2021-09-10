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Противники талибов сообщили, что отбили три уезда в Панджшере

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы Фронта национального сопротивления заявляют, что отбили у боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) три уезда на территории провинции Панджшер, сообщает в пятницу Aamaj News.

"Бойцы Фронта национального сопротивления восстановили контроль над уездами Дара, Абшар и Парьян. В других районах силы сопротивления переместились в горы. Положение мирных жителей катастрофическое", - говорится в сообщении.

Между тем, это же издание со ссылкой на местные источники сообщает, что талибы в Панджшере убили старшего брата бывшего первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха - Рухолла Азизи. Согласно источнику, Азизи был задержан и застрелен накануне вечером в уезде Руха.

Сообщается, что Азизи пытался выехать из Панджшера в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам талибами.

Хроника 18 июля – 10 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
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