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В афганский город Хост доставлена гуманитарная помощь из Пакистана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Самолет С-130 ВВС Пакистана доставил в субботу груз гуманитарной помощи в афганский город Хост, сообщило афганское агентство Ariana со ссылкой на пакистанского посла в Кабуле Мансура Ахмад Хана.

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"Самолет С-130 из Пакистана приземлился этим утром в аэропорту Хоста с гуманитарным грузом - продовольствием и медикаментами", - цитирует агентство слова Ахмад Хана.

Ранее в сентябре гуманитарная помощь поступала в Афганистан из ОАЭ и Катара. Самолеты приземлялись в аэропорту Кабула.

Накануне глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что в этой стране сложилась катастрофическая ситуация, в первую очередь необходимо решить гуманитарные проблемы.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 11 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
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