В афганский город Хост доставлена гуманитарная помощь из Пакистана
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Самолет С-130 ВВС Пакистана доставил в субботу груз гуманитарной помощи в афганский город Хост, сообщило афганское агентство Ariana со ссылкой на пакистанского посла в Кабуле Мансура Ахмад Хана.
"Самолет С-130 из Пакистана приземлился этим утром в аэропорту Хоста с гуманитарным грузом - продовольствием и медикаментами", - цитирует агентство слова Ахмад Хана.
Ранее в сентябре гуманитарная помощь поступала в Афганистан из ОАЭ и Катара. Самолеты приземлялись в аэропорту Кабула.
Накануне глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что в этой стране сложилась катастрофическая ситуация, в первую очередь необходимо решить гуманитарные проблемы.