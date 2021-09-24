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США и Пакистан заявили о готовности продолжить сотрудничество по Афганистану

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос Афганистана продолжает оставаться в центре внимания в сфере сотрудничества Вашингтона и Исламабада, заявили перед встречей в рамках сессии Генассамблеи ООН госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, сообщил американский госдепартамент.

"Нам есть на чем сосредоточиться, начиная с Афганистана, а также важности продолжения совместной работы и продвижения вперед по Афганистану", - сказал Блинкен.

Он поблагодарил пакистанского коллегу за помощь, которую Исламабад оказал в организации эвакуации из Кабула граждан США и других государств, отметив, что по этой проблеме "еще есть о чем поговорить".

Блинкен добавил, что на встрече будут обсуждаться двухсторонние отношения, включая экономические, а также "работа в регионе в целом".

Куреши в свою очередь заявил: "Я думал, что придет время, когда мы будем говорить не только об Афганистане, но, похоже, проблема Афганистана существует, мы не можем сбросить ее со счетов".

По его словам, США и Пакистану следует "найти способ коллективной работы для достижения общей цели, которая заключается в мире и стабильности".

Пакистанский министр отметил, что встреча с Блинкеном предоставляет хорошую возможность обсудить "развивающуюся ситуацию в Афганистане, двусторонние отношения и деликатную ситуацию в Южной Азии".

США Пакистан Афганистан Энтони Блинкен Шах Мехмуд Куреши

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