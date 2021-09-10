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Глава миссии ООН заявила, что Афганистану грозит голод

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Афганистане сложилась катастрофическая ситуация, в первую очередь необходимо решить гуманитарные проблемы, доложила Совету Безопасности ООН глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс.

"В стране сложилась катастрофическая ситуация: нет денег, продукты питания дорожают, международное сообщество и многие доноры приостановили финансовые потоки, опасаясь, что они попадут в руки талибов (участники запрещенного в РФ движения "Талибан" - ИФ)", - заявила Лайонс, слова которой приводит сайт ООН.

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Она предупредила, что без возобновления финансирования Афганистан окажется в экономическом кризисе, который обернется нищетой и голодом для миллионов, а также массовым исходом беженцев из страны. Афганистан зависит во многом от импорта и без денег не сможет закупать даже медикаменты. Сложившаяся ситуация может отбросить страну назад на многие поколения.

При этом она отметила, что в составе администрации, которую талибы сформировали несколько дней назад, есть лица, которые находятся под санкциями ООН.

"Вам предстоит решить, какие шаги предпринять по санкционному списку и как вступать в контакт", - заявила Специальный представитель. По ее словам, настоящая дилемма должна быть разрешена членами Совбеза, соседними странами и всем международным сообществом.

Она выразила надежду на успех Шанхайского форума в Душанбе и напомнила о важности инициированной Россией расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане и инициативы Пакистана по встрече министров.

Хроника 18 июля – 10 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан ООН Дебора Лайонс

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