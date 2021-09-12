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Глава МИД Франции обвинил талибов в невыполнении своих обещаний

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) не выполняют обещания, которые они дали после прихода к власти.

Захваченный талибами Афганистан

"Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

Дипломат сказал: "Франция отказывается признавать или иметь какие-либо отношения с этим правительством. Мы хотим действий от талибов. Им самим требуется некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это зависит от них".

После захвата движением "Талибан" Кабула Франция эвакуировала около 3 тысяч человек. Париж также провел технические переговоры с талибами по вопросам выезда еще остающихся в Афганистане французов и нескольких сотен афганцев, имеющих связи с Францией. Для решения этой проблемы Ле Дриан в воскресенье отбывает в Катар.

Франция Талибан Жан-Ив Ле Дриан

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