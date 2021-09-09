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В Кабуле отменяют акции протеста после обещания талибов пресекать такие мероприятия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы акций протеста против движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) в афганской столице отменили запланированные демонстрации после того, как талибы фактически запретили проводить такие мероприятия, сообщают в четверг западные СМИ.

Ранее в движении предупредили, что "пока что" запрещают все демонстрации, а в дальнейшем такие акции нужно будет согласовывать с министерством юстиции. Также в "Талибане" заявили, что с нарушителями распоряжения будут разбираться судебные власти.

Афганцы в Кабуле в последние дни проводили акции протеста против принципов, по которым талибы собираются управлять Афганистаном. В частности, демонстрации проводили афганские женщины, призывавшие не ограничивать их права.

Хроника 18 июля – 09 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Кабул Афганистан Талибан

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