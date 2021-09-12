В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов телеканалом "Белсат"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами польского телеканала "Белсат".

"Мы буквально накануне возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами "Белсата". Это чисто экономическая статья, ничего с политикой здесь не связано", - заявил начальник УСК по Минску Сергей Паско на телеканале СТВ в воскресенье.

По его словам, помимо этого расследуются материалы о деструктивной деятельности "Белсата".

Ранее сайт и соцсети телеканала были признаны в республике экстремистскими.

"Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", - сообщили в МВД. В июле прошли обыски у нескольких журналистов "Белсат", были задержаны сотрудничающие с телеканалом Анна Голета и Игорь Ильяш. Голета была отпущена 23 июля, Ильяш - 26-го.

В феврале суд в Минске назначил по два года лишения свободы журналисткам телеканала Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой. Их обвинили в том, что они принимали активное участие и руководили "групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок", повлекшими за собой нарушение работы общественного транспорта.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года во время несанкционированной акции протеста в Минске. Они вели прямую трансляцию на телеканале "Белсат" из квартиры на 14-м этаже дома по улице Сморговский тракт - в районе так называемой "площади перемен", куда их пригласили хозяева. В тот день на "площади" силовиками было задержано несколько десятков человек, применялись спецсредства.

"Белсат" - спутниковый телеканал на белорусском языке. Создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию Беларуси.