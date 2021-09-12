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Более 1,6 тыс. уголовных дел возбудили по фактам массовых беспорядков в Минске

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,6 тыс. уголовных дел возбуждено по фактам массовых беспорядков в Минске, сообщил начальник УСК по Минску Сергей Паско.

"В Минске по фактам массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел, над которыми работали наши сотрудники. Из этого количества дела по обвинению более 400 человек направлены в суды, другие сейчас под следствием", - заявил Паско в эфире телеканала СТВ.

Начальник УСК по Минску отметил, что в ближайшее время следователи дадут оценку всей организации массовых беспорядков.

Он также отметил, что "у нас есть довольно-таки большая группа анархистов, которая находится под следствием, под стражей". "Мы планируем в ближайшее время, это месяц - полтора, что окончим расследование по этому уголовному делу и оно будет направлено в суд", - сказал он.

Представитель СК добавил, что эта группа действовала не только в поствыборный период. "Их организация происходила задолго до предвыборной кампании, они свою деятельность оттачивали в Брестской области на аккумуляторном заводе (во время протестов против его строительства - ИФ)", - отметил Паско.

По его словам, эта группа анархистов взаимодействовала с интернет-блогерами. "У них было еще взаимодействие с анархическими движениями России и Украины. Поэтому по этому уголовному делу у нас под стражей содержатся и неграждане Республики Беларусь, которые тоже примыкают к этому движению", - добавил Паско.

В Белоруссии после 9 августа в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия Сергей Паско СК Белоруссии

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