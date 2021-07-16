Телеграм-канал Тихановского признан в Белоруссии экстремистским

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Телеграм-канал блогера Сергея Тихановского "Страна для жизни" внесен в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте Мининформа Белоруссии.

В документе отмечено, что решение было принято судом Центрального района Минска 12 июля. Оно "подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь".

Кроме того экстремистскими признаны телеграм-чат и чат-бот "Страны для жизни", а также телеграм-канал фонда "Страна для жизни".

Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Дело Тихановского

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года на пикете в Гродно. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению сотрудников правоохранительных органов, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского в конце апреля этого года. Ему предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Суд над белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими фигурантами дела о массовых беспорядках начался в Гомеле 24 июня. Процесс проходит в закрытом режиме на территории гомельского СИЗО №3.

Правозащитники признали Тихановского политзаключенным.