В Белоруссии 11 участников радикальных телеграм-чатов получили 5-9 лет

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суд в Минске вынес приговор по так называемому делу участников чата, 11 человек получили от 5 до 9 лет колонии строгого режима.

Как сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна", троих человек признали виновными по ч. 1 ст 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Каждый из них приговорен к пяти годам колонии усиленного режима.

Восемь лет колонии усиленного режима по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках), а также по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 (приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества организованной группой) получили семь человек.

Еще один фигурант дела приговорен к девяти годам колонии усиленного режима. Ему вменялись те же составы преступлений, что и всем остальным фигурантам, плюс ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Все фигуранты состояли в телеграм-чатах "радикального направления", отмечается в сообщении правозащитников.