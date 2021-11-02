В Интерполе заявили о невозможности использования своих каналов для розыска Тихановской

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Интерпол посчитал невозможным использование своих каналов для розыска экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявил руководитель национального центрального бюро Интерпола в республике Дмитрий Медведев.

"После изучения предоставленных нами материалов было принято решение специальной рабочей группой - структурным подразделением генерального секретариата (Интерпола - ИФ) о невозможности использования каналов Интерпола для розыска данной гражданки", - сказал Медведев в эфире телеканала "Беларусь-1" во вторник.

В то же время он указал, что Интерпол никогда не ставил под сомнение законность тех уголовных дел, которые были возбуждены в Белоруссии. По его словам, решение о Тихановской является исключительно следованием тем правилам и нормам, которые существуют в Интерполе.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.