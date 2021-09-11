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Меркель поддержала "Северный поток 2", отметив необходимость соблюдения интересов Киева

Меркель поддержала "Северный поток 2", отметив необходимость соблюдения интересов Киева
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы экономики заняли основное место на состоявшейся в Варшаве в субботу встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с главой правительства Польши Матеушем Моравецким.

По сообщению польской прессы, в беседе с главой польского правительства Меркель, в частности, поддержала проект газопровода "Северный поток 2", однако отметила необходимость того, чтобы интересы Украины в связи с этим также были соблюдены.

"Наша цель состоит в том, чтобы Украина осталась страной-транзитером российского газа. В сотрудничестве с США мы хотим гарантировать, что после 2024 года Украина осталась страной-транзитером", - сказала канцлер на итоговой пресс-конференции.

В пятницу стало известно об окончании строительства газопровода "Северный поток 2". Как сообщил оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG, далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.

Администрация США давно выступает против реализации "Северного потока 2" и неоднократно вводила санкции в отношении судов и физических лиц, связанных со строительством газопровода.

"Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Северный поток 2 Германия Украина Ангела Меркель

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