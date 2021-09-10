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Морская часть второй нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершена

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Секции второй нитки "Северного потока 2", идущие от берега Германии и из вод Дании, в пятницу были соединены между собой при помощи надводного захлёста, сообщил оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG.

"Концы тянущихся с противоположных сторон секций были подняты со дна над поверхностью моря трубоукладочной баржой "Фортуна", обрезаны до нужной длины и соединены. Сварной шов был осуществлен на надводной платформе, закрепленной с внешней стороны борта судна, после чего единая завершенная нитка газопровода была погружена на морское дно", - говорится в сообщении.

ЭкономикаСтроительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершеноСтроительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершеноЧитать подробнее

Далее предстоят пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км.

"Газпром" достраивал "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок".

Северный поток 2

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