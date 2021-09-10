Постпред РФ при ООН счел, что афганцы должны сами решить свою судьбу

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Последние события в Афганистане показали, что афганский народ не согласился с навязываемой ему извне политикой, он должен сам решать свою судьбу, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Произошедшее свидетельствует о том, что афганское общество не приемлет внешнего управления путями своего развития. Только сами афганцы могут решить судьбу своей страны", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по афганской проблеме.

Дипломат отметил при этом, что все решения должны приниматься "на инклюзивной основе с учетом интересов всех слоев общества, всех его этнических групп, разумеется, при обеспечении прав женщин и соблюдении базовых прав человека".

Небензя напомнил, что пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) сформировало новое правительство. Постпред выразил надежду, что новые механизмы власти "будут всеобъемлющими и будут отражать интересы всего афганского народа с его этническими и политическими силами".

По словам российского дипломата, "Афганистан находится на грани экономического коллапса". Дальнейшее ухудшение социально-экономической и гуманитарной ситуации "неизбежно вызовет дестабилизацию, более масштабный гуманитарный кризис и как следствие обострение миграционной ситуации в регионе и во всем мире". Он выразил надежду на то, что в ближайшее время будет обеспечен доступ ко всем замороженным активам Афганистана, а также на расширение гуманитарной помощи населению Афганистана. При этом Небензя отметил, что "гуманитарные усилия в первую очередь нуждаются в финансовой поддержке".

"Мы ожидаем, что ключевые доноры окажут необходимую помощь социально-экономическому восстановлению Афганистана не на словах, а на деле", - подчеркнул он.

Дипломат заявил, что за последние 20 лет террористические и наркоугрозы, исходящие из Афганистана, "не рассеялись, на самом деле, они усугубились еще больше".

Он сказал, что присутствие в Афганистане террористических структур, в частности, "ИГИЛ-Хорасан" (запрещено в РФ) "по-прежнему вызывает нашу озабоченность", поскольку их деятельность "угрожает выйти за пределы границ Афганистана и тем самым поставить под угрозу безопасность соседей Афганистана в Центральной Азии и за ее пределами".

Небензя отметил, что Афганистан остается крупнейшим в мире поставщиком опиатов. Несмотря на то, что Россия постоянно поднимает этот вопрос, ООН не уделяет проблеме должного внимания, и "усилий предыдущего правительства оказалось недостаточно, чтобы противостоять этому злу".

"Рассчитываем, что новые власти сумеют, как они это заявили, решить эту проблему, избавив регион от исходящих с территории Афганистана наркоугроз", - подчеркнул постпред России.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Боевики "Талибана" (запрещен в РФ) на фоне вывода международных вооруженных сил из Афганистана за короткий промежуток времени захватили практически всю территорию страны. "Талибан" объявил состав правительства. В стране вспыхнули протесты против неравенства и нового правительства.