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Постпред РФ при ООН счел, что афганцы должны сами решить свою судьбу

Постпред РФ при ООН счел, что афганцы должны сами решить свою судьбу
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Последние события в Афганистане показали, что афганский народ не согласился с навязываемой ему извне политикой, он должен сам решать свою судьбу, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Произошедшее свидетельствует о том, что афганское общество не приемлет внешнего управления путями своего развития. Только сами афганцы могут решить судьбу своей страны", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по афганской проблеме.

Дипломат отметил при этом, что все решения должны приниматься "на инклюзивной основе с учетом интересов всех слоев общества, всех его этнических групп, разумеется, при обеспечении прав женщин и соблюдении базовых прав человека".

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Небензя напомнил, что пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) сформировало новое правительство. Постпред выразил надежду, что новые механизмы власти "будут всеобъемлющими и будут отражать интересы всего афганского народа с его этническими и политическими силами".

По словам российского дипломата, "Афганистан находится на грани экономического коллапса". Дальнейшее ухудшение социально-экономической и гуманитарной ситуации "неизбежно вызовет дестабилизацию, более масштабный гуманитарный кризис и как следствие обострение миграционной ситуации в регионе и во всем мире". Он выразил надежду на то, что в ближайшее время будет обеспечен доступ ко всем замороженным активам Афганистана, а также на расширение гуманитарной помощи населению Афганистана. При этом Небензя отметил, что "гуманитарные усилия в первую очередь нуждаются в финансовой поддержке".

"Мы ожидаем, что ключевые доноры окажут необходимую помощь социально-экономическому восстановлению Афганистана не на словах, а на деле", - подчеркнул он.

Дипломат заявил, что за последние 20 лет террористические и наркоугрозы, исходящие из Афганистана, "не рассеялись, на самом деле, они усугубились еще больше".

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Он сказал, что присутствие в Афганистане террористических структур, в частности, "ИГИЛ-Хорасан" (запрещено в РФ) "по-прежнему вызывает нашу озабоченность", поскольку их деятельность "угрожает выйти за пределы границ Афганистана и тем самым поставить под угрозу безопасность соседей Афганистана в Центральной Азии и за ее пределами".

Небензя отметил, что Афганистан остается крупнейшим в мире поставщиком опиатов. Несмотря на то, что Россия постоянно поднимает этот вопрос, ООН не уделяет проблеме должного внимания, и "усилий предыдущего правительства оказалось недостаточно, чтобы противостоять этому злу".

"Рассчитываем, что новые власти сумеют, как они это заявили, решить эту проблему, избавив регион от исходящих с территории Афганистана наркоугроз", - подчеркнул постпред России.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Боевики "Талибана" (запрещен в РФ) на фоне вывода международных вооруженных сил из Афганистана за короткий промежуток времени захватили практически всю территорию страны. "Талибан" объявил состав правительства. В стране вспыхнули протесты против неравенства и нового правительства.

Хроника 18 июля – 10 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан ООН Василий Небензя Талибан

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