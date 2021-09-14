Нефть Brent подорожала до максимальных за 6 недель $73,9 за баррель

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Нефть торгуется во вторник около максимальных за последние шесть недель значений.

Поддержку рынку оказывают опасения относительно нового тропического шторма, приближающегося к Мексиканскому заливу, где до сих пор полностью не восстановлена добыча после урагана Ида.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:18 по московскому времени подорожали на 0,6% (на $0,41) - до $73,92 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,6% (на $0,41) - до $70,86 за баррель.

"Существенная часть мощностей по добыче нефти и природного газа в американской части Мексиканского залива по-прежнему не работают - это "бычье" событие само по себе, - отмечает аналитик Rystad Energy Нишант Бхушан. - Перспективы дополнительных перебоев в поставках могут еще больше накалить атмосферу на рынке и потянуть цены вверх".

Международное энергетическое агентство сообщило, что мировое предложение нефти в мире в августе снизилось на 540 тыс. баррелей в сутки к предыдущему месяцу - до 96,1 млн б/с. Как ожидается, оно останется на том же уровне в сентябре, говорится в ежемесячном отчете организации.

Так, один только ураган Ида в конце августа закрыл мощности по добыче 1,7 млн б/с в Мексиканском заливе.

В октябре рост предложения должен возобновиться, поскольку страны ОПЕК+ продолжают снижать свои сокращения, а проблемы с остановкой будут решены.