В Таджикистане откроют представительство миграционного центра Москвы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Многофункциональный миграционный центр Москвы и министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана подписали меморандум, он предусматривает открытие в республике представительства столичного учреждения. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Открывая представительство ММЦ (многофункционального миграционного центра - ИФ) в Таджикистане, мы продолжаем создавать эффективные механизмы, направленные на легализацию потоков трудовой миграции в Москву и улучшение взаимодействия между московскими работодателями и иностранными специалистами", - приводят слова Пуртова в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Ожидается, что центр будет помогать московским работодателям в подборе трудовых мигрантов из числа граждан Таджикистана. Сегодня на их долю приходится около 40% выдаваемых столицей России патентов на трудовую деятельность.

Представительство будет распространять в Таджикистане информацию о вакансиях в Москве, информировать столичных работодателей о наличии специалистов требуемой квалификации, организовывать собеседования в режиме онлайн, консультировать мигрантов по вопросам трудоустройства и оформлению документов.

Ранее представительство миграционного центра открыли в Узбекистане. Это произошло в марте 2021 года.