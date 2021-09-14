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В Сергиевом Посаде проверят законность передачи клуба под общежитие для мигрантов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Сергиевом Посаде проверят, на каком основании в здании бывшего сельского клуба в Бужаниново было организовано общежитие для мигрантов. Об этом сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

"Будем разбираться, каким образом клуб оказался под общежитием. Нам известно, что клуб был продан как имущественный комплекс. Но общежитие, по всей видимости, там организовалось спонтанно. (...) Сегодня вечером будет встреча главы с жителями еще раз о том, что происходит, какой ход событий. И мой представитель тоже будет там на месте. Будем следить за ситуацией, разбираться, помогать", - сказала Семенова.

Она уточнила, что ранее в здании, где сейчас располагается общежитие, был сельский клуб, где были организованы детские кружки и проходили мероприятия.

Ранее сообщалось, что власти Сергиево-Посадского округа будут требовать закрытия общежития для мигрантов в селе Бужаниново, где ночью состоялся массовый сход местных жителей из-за сообщения об убийстве 67-летней женщины.

По факту убийства пенсионерки задержаны два гражданина Таджикистана, которые жили и работали не в общежитии, а на строительстве частного дома в СНТ "Приозерный".

Как сообщается на сайте ГУ СКР по Московской области, по данным следствия, 13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. В областном главке СКР отметили, что по "горячим следам" сотрудникам УМВД России по Сергиево-Посадскому округу удалось установить и задержать подозреваемых в преступлении.

Сергиев Посад Московская область

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