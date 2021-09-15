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США усилят по борьбу с кибератаками из-за рубежа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава киберкомандования США и директор Агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне заявил, что работает над тем, чтобы "активизировать" усилия по реагированию на кибератаки вымогателей на критически важные организации страны.

"Еще полгода назад мы, вероятно, сказали бы: "Вымогательство - это преступная деятельность", - отметил Накасоне в интервью Associated Press.

"Но если это оказывает влияние на государство, как мы видели, то это становится проблемой национальной безопасности. Если это проблема национальной безопасности, то, конечно, мы будем активизировать усилия в отношении этого", - заявил он.

Накасоне сообщил агентству, что правительственные специалисты "уделяют пристальное внимание" борьбе с угрозами кибербезопасности и при необходимости публично призывает к ответственности страны, стоящие за крупными кибератаками.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. В частности, ранее в этом году хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности ключевым приоритетом. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

Атаки в киберпространстве президент США обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным во время июньского саммита в Женеве.

США Пол Накасоне

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