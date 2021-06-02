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Африканский союз приостановил членство Мали после военного переворота

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Африканский союз приостановил членство Мали в составе организации в связи с произошедшим на прошлой неделе военным переворотом и пригрозил ввести санкции, сообщает Deutsche Welle.

Согласно заявлению, организация "принимает решение немедленно приостановить возможности Мали участвовать в любой деятельности Африканского союза, его органов и институтов до того момента, пока не будет восстановлен нормальный конституционный порядок в стране".

В Африканском союзе призвали к "транспарентному и быстрому переходному периоду, возглавляемому гражданскими лицами". Организация указала, что в ином случае может ввести санкции.

На прошлой неделе военные Мали освободили задержанных ранее временного президента Ба Ндау и временного премьер-министра Моктара Уана. Cпецсоветник хунты в Мали Баба Сиссе заявил, что их отпустили после того, как они накануне сложили с себя полномочия в присутствии международных посредников. Они находятся в стране с целью помочь урегулировать здесь политический кризис.

Ндау и Уана возглавляли временное правительство Мали. Его целью было восстановить гражданское правление в течение 18 месяцев. В мае переходное правительство ушло в отставку, и временный президент поручил главе кабинета министров сформировать новое правительство.

24 мая военные задержали Ндау и Уана и переместили их на военную базу в окрестностях столицы страны Бамако. После этого Африканский союз, ООН и США призвали освободить задержанных временных лидеров Мали. В госдепе отмечали, что рассмотрят введение ограничительных мер против этой африканской страны.

Мали

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