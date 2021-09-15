Берлин пригрозил пересмотреть вопрос пребывания в Мали из-за ЧВК "Вагнер"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Германия пересмотрит мандаты на пребывания ее военных в Мали, если в этой африканской стране начнет работать "ЧВК Вагнер".

Об этом министр обороны страны Аннегрет Крамп-Каренбауэр написала в твиттере.

По словам Крамп-Карренбауэр, "если правительство Мали заключает подобные договоренности", то это будет противоречить "всему, что Германия, Франция, ЕС и ООН делают в Мали уже восемь лет".

Накануне французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, а Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.

Более 400 военных ФРГ участвуют в комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Кроме того, Германия - участник миссии ЕС EUTM Mali, целью которой является обучение подразделений малийской армии.