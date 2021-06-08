Apple представила операционную систему iOS 15

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Компания Apple в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 анонсировала операционную систему iOS 15.

В числе обновлений - новые функции FaceTime, например, режим SharePlay для совместного прослушивания треков из Apple Music или просмотра фильмов. Любой из участников сеанса может включать, приостанавливать или перематывать контент, SharePlay также совмещается с Apple TV. Кроме того, к чату в FaceTime теперь могут подключаться пользователи, у которых нет устройств Apple: присоединиться к беседе они смогут по ссылке через браузер.

Также iOS 15 позволяет настраивать фокусирование, то есть фильтрацию входящих сообщений, чтобы пользователь мог сосредоточиться на текущих делах и получать только ту информацию, которая ему необходима в этот момент. Несрочные уведомления собираются в отдельную сводку и отображаются в выбранное время.

Камеры на устройствах с iOS 15 смогут распознавать текст с фотографий и копировать его, например, для введения пароля Wi-Fi, а программа Spotlight позволит выполнять поиск фотографий по месту съемки, людям, пейзажам и объектам.

Кроме того, разработчики обещают более детализированные карты и трехмерные схемы проезда при построении маршрута.

Также в службе Локатор появится возможность поиска отключенных устройств и устройств со стертыми данными. Уведомления Separation Alerts будут предупреждать о потере AirTag, устройства Apple или входящего в сеть службы Локатор аксессуара. В частности, через сервис можно засечь потерю наушников AirPods Pro или AirPods Max.

Бета-версия iOS 15 станет доступна пользователям в июле, а осенью станет доступно бесплатное обновление для iPhone 6s и более новых моделей.