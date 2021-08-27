Республиканцы потребовали отставки Байдена за гибель военных США в Кабуле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американские законодатели из Республиканской партии раскритиковали и требуют привлечь к ответственности, вплоть до отставки, за гибель американских военных в результате теракта в аэропорту Кабула президента США Джо Байдена и руководство Пентагона.

"Пришло время для привлечения к ответственности, начиная с тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Марк Милли - все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности", - говорится в заявлении сенатора Марши Блэкберн.

Республиканка Элиз Стефаник написала в твиттере, что "руки Джо Байдена в крови". По ее словам, теракт в кабульском аэропорту и гибель там американцев стали возможными в результате "некомпетентного и слабого руководства со стороны Байдена", который не может оставаться верховным главнокомандующим.

Сенатор-республиканец Тодд Янг в своем заявлении написал: "Эти храбрые военнослужащие делали все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию американцев и невинных афганских союзников. К сожалению, их героические усилия были подорваны президентом Джо Байденом и его администрацией, которые подводили их на каждом шагу".

Он добавил, что "американский народ не может и не должен мириться с этими ошибками в суждениях своего главнокомандующего".

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти призвал Конгресс принять закон, запрещающий полный вывод войск из Афганистана "до тех пор, пока каждый американец не покинет Афганистан".

Некоторые республиканцы, тем не менее, посчитали, что в такой момент необходимо сплочение, а не попытки завоевать политические дивиденды.

"Хотя у некоторых может возникнуть соблазн использовать этот момент для того, чтобы набрать политические очки, сейчас не время для этого. Я призываю моих соотечественников-американцев объединиться(...). Президент Байден также должен выступить, стать таким главнокомандующим, в котором мы нуждаемся, и показать миру, что мы не потерпим подобных злобных атак", - цитируют СМИ заявление сенатора Кевина Крамера.

Демократ Роберт Менендес, возглавляющий сенатский Комитет по международным отношениям, заявил, что США не должны доверять заявлениям представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое), захватившим власть.

"Я понимаю, что среди погибших был американский персонал, и мои молитвы с жертвами этого трусливого нападения и их семьями. Пока мы ждем более подробной информации, ясно одно: мы не можем доверять талибам безопасность американцев", - говорится в распространенном заявлении политика.

Большинство демократов настаивали на продолжении эвакуации как можно большего числа людей к крайней дате - вторнику.

"Я понимаю, что эвакуация продолжается. Я надеюсь, что в течение следующих нескольких дней мы продолжим эвакуацию не только американских граждан, но и афганцев, которые поддерживали нашу миссию, и других афганцев, которые стали мишенью талибов", - сказал председатель сенатского Комитета по вооруженным силам сенатор Джек Рид.

Его коллега из Палаты представителей Адам Смит еще за сутки до теракта заявил: "Что должен сделать Пентагон, так это сбалансировать риск. И риск для наших военнослужащих, а также для гражданских лиц, пытающихся выбраться, возрастает в геометрической прогрессии, если талибы начнут боевые действия".

Большинство законодателей-демократов тем не менее поддержали решение президента о выводе войск.

"Мне ясно, что давно пора было прекратить военное присутствие США в Афганистане, и что мы не можем продолжать подвергать американских военнослужащих опасности из-за войны, в которой невозможно победить. В то же время, похоже, что процесс эвакуации был грубо нарушен", - сказала конгрессмен Сьюзан Уайлд.

Байден ранее признал, что несет ответственность за события в Афганистане, в том числе и за гибель в результате теракта в Кабуле в четверг 12 американских военных.

"По сути, ответственность за все, что происходит, на мне", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. До сих пор Байден в своих выступлениях о событиях последних недель в Афганистане, избегал говорить о том, что возникающие там проблемы, в том числе, и его вина.

В то же время он подтвердил, что по-прежнему считает решение о выводе войск правильным.

Взрывы, произошедшие в четверг у въезда в аэропорт Кабула, унесли жизни 13 военных США, подтвердил Пентагон. Всего, по данным СМИ, число жертв серии взрывов может превысить 100 человек, пострадали более 150.

Ответственность взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ).

О наличии разведданных о подготовке ИГ к терактам предупреждали накануне представители США, Великобритании и Австралии, которые настоятельно рекомендовали своим согражданам, ожидающим эвакуации, покинуть район кабульского аэропорта.