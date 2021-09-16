Министр обороны США заявил о доверии генералу Милли на фоне скандала

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в четверг заверил, что полностью доверяет председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли, оказавшемуся в центре скандала.

"Все, о чем говорится в этой книге, произошло до того, как я стал министром обороны, так что я не могу комментировать то, что написано в книге. Я уверен в генерале Милли", - заявил на пресс-конференции Остин. Он отказался комментировать содержание книги, так как не читал ее.

Ранее несколько американских СМИ сообщили, что, согласно книге "Угроза" журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты, генерал Марк Милли позвонил своему китайскому коллеге Ли Цзочэну 30 октября 2020 года - за четыре дня до выборов, а также 8 января, чтобы заверить его, что у Трампа нет планов атаковать Китай.

Как сообщила The New York Times, разведка США за несколько дней до выборов 2020 года показала, что китайцы полагали, что Трамп готовится нанести военный удар, чтобы спровоцировать международный кризис. В своих звонках Милли пытался заверить китайского коллегу, что США не собираются нападать, и, если произойдет нападение, он предупредит своего коллегу заранее.

Бывший президент США Дональд Трамп отверг сообщения о возможных планах нанести удар по Китаю. Он заявил, что книга была "состряпана слабым и неэффективным генералом вместе с двумя авторами, которым я отказался давать интервью, потому что они пишут вымысел, а не факты".

По его словам, он "никогда даже не думал о нападении на Китай - и Китай это знает".

"Люди, которые сфабриковали эту историю, больны и безумны, и люди, которые ее печатают, такие же ...", - сказал бывший президент США.

Трамп добавил, что если сообщения о поведении Милли верны, то это "предательство". Он также раскритиковал генерала за беспорядочный вывод войск США из Афганистана.

"Если история "тупицы" генерала Марка Милли, того самого несостоявшегося лидера, который организовал худший вывод войск из страны - Афганистана - в истории США, оставив после себя множество убитых и раненых солдат, многих американских граждан и новейшую и самую совершенную военную технику в мире стоимостью $85 млрд, а также репутацию нашей страны, верна, то я предполагаю, что его должны судить за измену, потому что он имел дело со своим китайским коллегой за спиной президента и сказал Китаю, что он уведомит их об атаке", - отметил Трамп.

Наблюдатели отмечают, что история с Милли проиллюстрировала проблему взаимодействия гражданских властей и военного командования. Милли, как отмечают СМИ США, по идее не должен был самостоятельно принимать решения о телефонных переговорах с китайскими военачальниками и должен был как минимум проинформировать о своих планах Трампа и его администрацию.