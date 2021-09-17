Генерал США Милли не увидел проблем в своих контактах с военными КНР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в пятницу заявил, что его вызвавшие скандал звонки китайским коллегам не выходили за пределы его рабочих обязанностей.

В интервью агентству Associated Press и журналистам ряда других СМИ, которые сопровождают его в поездке в Европу, Милли отметил, что подобные звонки являются "обычной практикой".

"Они полностью были в рамках моих рабочих обязанностей", - сказал генерал Милли.

Он добавил, что пока воздержится от других комментариев, поскольку планирует более детально высказаться по этой ситуации в Конгрессе на слушаниях, которые пройдут позже в сентябре.

Контакты Милли с китайскими военными

Его слова прозвучали после того, как ряд американских СМИ, получивших копии книги "Угроза", сообщили, что Милли позвонил своему китайскому коллеге Ли Цзочэну 30 октября 2020 года - за четыре дня до выборов в США, а также 8 января, чтобы заверить его, что у Трампа нет планов атаковать Китай.

Как сообщила The New York Times, согласно книге, разведка США за несколько дней до выборов 2020 года показала; китайцы полагали, что Трамп готовится нанести военный удар, чтобы спровоцировать международный кризис.

Согласно изданию, в своих звонках Милли пытался заверить китайского коллегу, что США не собираются нападать, и, если произойдет нападение, он предупредит своего коллегу заранее.

Реакция Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп, как сообщалось, опроверг сообщения о возможных планах нанести удар по Китаю, которые появились в ряде американских СМИ, получивших копии книги "Угроза" журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты.

Трамп заявил, что книга была "состряпана слабым и неэффективным генералом вместе с двумя авторами, которым я отказался давать интервью, потому что они пишут вымысел, а не факты".

По его словам, он "никогда даже не думал о нападении на Китай - и Китай это знает".

"Люди, которые сфабриковали эту историю, больны и безумны, и люди, которые ее печатают, такие же ...", - добавил бывший президент США.

Трамп также отметил, что если сообщения о поведении Милли верны, то это "предательство".

Он также раскритиковал генерала за беспорядочный вывод войск США из Афганистана.

"Если история "тупицы" генерала Марка Милли, того самого несостоявшегося лидера, который организовал худший вывод войск из страны, Афганистана, в истории США, оставив после себя множество убитых и раненых солдат, многих американских граждан и новейшую и самую совершенную военную технику в мире стоимостью $85 млрд, а также репутацию нашей страны, верна, то я предполагаю, что его должны судить за измену, потому что он имел дело со своим китайским коллегой за спиной президента и сказал Китаю, что он уведомит их "об атаке", - отметил Трамп.

Наблюдатели отмечают, что история с Милли проиллюстрировала проблему взаимодействия гражданских властей и военного командования. Милли, как отмечают СМИ США, по идее не должен был самостоятельно принимать решения о телефонных переговорах с китайскими военачальниками и должен был как минимум проинформировать о своих планах Трампа и его администрацию.