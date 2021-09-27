Источник сообщил, что Нуланд может приехать в Москву в октябре

Виктория Нуланд Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне и Москве готовят в октябре возможный визит в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Точных сроков визита и его повестки он не назвал.

О том, что Нуланд может посетить Москву этой осенью, ранее сообщили источники "Интерфакса" и "Коммерсанта". "Коммерсантъ" 17 сентября писал, что в переговорах об этом визите упоминался ноябрь.

Виктория Нуланд является заместителем госсекретаря с апреля 2021 года. В администрации Барака Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии и в этом качестве встречалась с тогдашним помощником президента России Владиславом Сурковым.

В мае 2019 года стало известно, что Нуланд попала в России в "черный список" невъездных в ответ на антироссийские санкции США.